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تعقيم كافة منشآت الباطن ضمن الإجراءات الاحترازية
بسبب فيروس كورونا واتباعًا للتعليمات

تعقيم كافة منشآت الباطن ضمن الإجراءات الاحترازية

2021/02/20
الساعة 3:07 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تعقيم كافة منشآت الباطن ضمن الإجراءات الاحترازية تعقيم منشآت نادي الباطن - المصدر حساب النادي في تويتر
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية
1 مواجهة قوية بين الباطن والقادسية:
2 الفوز يُبعد السماوي عن مراكز الهبوط:

أعلن نادي الباطن- قبل قليل- عن تعقيم كافة منشآت النادي لتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” صورًا من تعقيم كافة منشآت النادي اليوم الجمعة ضمن الإجراءات الاحترازية.

مواجهة قوية بين الباطن والقادسية:

ويستعد الفريق السماوي لمواجهة القادسية يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الباطن
المصدر حساب النادي في تويتر

ويحتل الفريق الكروي الأول بالسماوي، المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، من ستة انتصارات وخمسة تعادلات وثماني هزائم.

الفوز يُبعد السماوي عن مراكز الهبوط:

جدير بالذكر أن الباطن بحاجة للفوز على القادسية المنتشي بفوزه على النصر للابتعاد عن مراكز الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وكان الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه في “تويتر” ذكر أنه يوجد 17 لاعبًا مصابًا بـ كورونا في الفريق السماوي، بالإضافة لوجود عدد من الإداريين المصابين.

وستنطلق مباريات الجولة العشرين من دوري المحترفين يوم الاثنين المقبل، حيث يواجه أبها منافسه الرائد، بينما يلعب الوحدة مع التعاون، وسيواجه الشباب فريق الأهلي.

 

تعقيم منشآت الباطن


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