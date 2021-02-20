تعقيم كافة منشآت الباطن ضمن الإجراءات الاحترازية

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الباطن- قبل قليل- عن تعقيم كافة منشآت النادي لتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” صورًا من تعقيم كافة منشآت النادي اليوم الجمعة ضمن الإجراءات الاحترازية.

مواجهة قوية بين الباطن والقادسية:

ويستعد الفريق السماوي لمواجهة القادسية يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الكروي الأول بالسماوي، المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، من ستة انتصارات وخمسة تعادلات وثماني هزائم.

الفوز يُبعد السماوي عن مراكز الهبوط:

جدير بالذكر أن الباطن بحاجة للفوز على القادسية المنتشي بفوزه على النصر للابتعاد عن مراكز الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وكان الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه في “تويتر” ذكر أنه يوجد 17 لاعبًا مصابًا بـ كورونا في الفريق السماوي، بالإضافة لوجود عدد من الإداريين المصابين.

وستنطلق مباريات الجولة العشرين من دوري المحترفين يوم الاثنين المقبل، حيث يواجه أبها منافسه الرائد، بينما يلعب الوحدة مع التعاون، وسيواجه الشباب فريق الأهلي.

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