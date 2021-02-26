تعليقات غاضبة من النصراويين ردًا على قرارات الانضباط

المواطن - محمد سمعه

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سادت حالة من الغضب العارم بين عشاق النصر، وذلك تعليقًا على قرارات لجنة الانضباط التي صُدرت بعد أحداث مباراة العالمي والشباب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يتوجه للنيابة العامة لأخذ حقوقه

وكانت البداية مع رئيس العالمي صفوان السويكت الذي غرد عبر حسابه في تويتر قائلًا: “” إساءات لفظية وتجريح وإتهام وتشهير أمام الملأ وتعدٍ على السمعة الشخصية وتأليب للرأي العام وإساءة لوجه الرياضة السعودية داخليًا وخارجيًا ومخالفة صريحة، لجميع المواد النظامية، وفي النهاية عقوبة مخففة، تمخض الجبل فولد فأرًا، عجبي والله”.

وأضاف السويكت: ” الأمل بالله ثم في النيابة العامة، والمحكمة الجزائية في إحقاق الحق والأخذ بحق المظلوم”.

أما الإعلامي الرياضي عبدالله بن زنان المتحدث الأسبق للعالمي فغرد قائلًا: ” للأسف لعب بشوت”.

بينما علق فهد الهريفي نجم النصر السابق قائلًا: “الله يخارجنا، هذه آخرتها ؟!”.

أيادٍ مرتعشة تعشمنا بهم !

وقال خالد العقيلي اللاعب السابق للعالمي: “الصلح خير ويا دار ما دخلك شر، لن نتقدم وهناك أيادٍ مرتعشة تعشمنا بهم، خيرًا ولكن”.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف خالد البلطان رئيس الشباب 3 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال، مع إيقاف سيبا لاعب الليث مباراتين وتغريمه 200 ألف ريال.

وقررت اللجنة أيضًا تغريم الشباب 200 ألف ريال لنشره تصريحًا تضمن إثارة الرأي العام.

كما أشارت اللجنة إلى إيقاف حسين عبدالغني مسؤول النصر مباراتين وتغريمه 40 ألف ريال لمحاولته الاعتداء على مسؤول الفريق المنافس، وعدم ثبوت مخالفة عبدالغني ورد شكوى الشباب بشأن شبهة التمييز العنصري.

كذلك أحالت اللجنة ملف أحد الأشخاص المخالفين في نفس القضية وغير الخاضعين لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص.

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