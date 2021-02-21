تعليق الصرامي على الحكم المحلي قبل ديربي الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

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علق سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم النصر السابق، على أداء الحكم المحلي قبل ديربي الهلال والنصر المقرر انطلاقته بعد غد الثلاثاء.

وقال الصرامي اليوم عبر حسابه في “تويتر” : “عدم طلب الأندية لحكام أجانب، أكبر شهادة، على نجاح الحكم المحلي، فمن أصل 160 مباراة حتى الجولة العشرين، الحكم المحلي أدار 153 مباراة، ونجاح الحكم المحلي يتم تجاهله من الإعلام ومن خبراء التحكيم عمدًا”.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، كان سمح للأندية بطلب 7 حكام أجانب فقط في الموسم الحالي، على أن تتحمل الأندية تكاليف إحضارهم للمملكة.

حكم سنغالي أدار آخر لقاء لـ الهلال دوريًا

وكانت آخر مباراة لـ الهلال في دوري محمد بن سلمان، أدارها حكم سنغالي وكانت مباراة الهلال والاتفاق يوم الخميس الماضي، قبل مواجهة النصر.

وفي سياق آخر، ستشهد الجولة العشرين من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، قمتين غاية في الإثارة بين فريقي الهلال والنصر، والأهلي والشباب.

وستُقام مباراة الشباب والأهلي غدًا الاثنين، حيث يحتل الليث حاليًا صدارة دوري المحترفين برصيد 38 نقطة، أما الأهلي فيتواجد بالمركز الثالث برصيد 35 نقطة.

ديربي الهلال والنصر يحسم مصير الأزرق

ويسعى فريق الشباب للفوز من أجل الانفراد بالصدارة، وتعويض خسارته أمام الفتح بالجولة الـ19، بينما يريد الأهلي الفوز للصعود للمركز الأول وتقاسم الصدارة مع الشباب ولو بشكل مؤقت، قبل ديربي الهلال والنصر بعد غد الثلاثاء.

ولا يختلف الأمر كثيرًا في مباراة الهلال والنصر التي تُقام على ملعب “مرسول بارك” في الرياض حيث يريد الهلال الفوز للوصول للنقطة رقم 39 وبالتالي العودة من جديد للمنافسة على صدارة دوري محمد بن سلمان، أما الفوز للنصر فسيكون مهمًا بعد التعثر في آخر جولتين ضد فريقي الشباب والقادسية، خاصة أن العالمي متواجد حاليًا بالمركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، وهو مركز لا يليق به.

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