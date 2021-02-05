المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة عادت مجددا، لافتًا إلى أن واشنطن ستنخرط مجددًا مع العالم في مواجهة الأزمات والتحديات من وباء كورونا والتغير المناخي.

وأضاف بايدن في كلمة مساء أمس الخميس بمقر وزارة الخارجية، أن أمريكا ستعيد تعزيز تحالفاتها الدولية وستدعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

وأعلن الرئيس الأمريكي تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينج مبعوثًا خاصًا بشأن اليمن، مضيفًا: “سنواصل دعم السعودية لحماية أراضيها من تهديدات قوات تدعمها طهران “.

بايدن ودعم السعودية لمواجهة التهديدات

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد في وقت سابق، أن السعودية تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران، مضيفًا سنواصل دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها ولحماية أراضيها من تهديدات قوة تدعمها طهران.

وأضاف بايدن، خلال كلمة له في مقر وزارة الخارجية الأمريكية: عينت تيم ليندركينج مبعوثًا أمريكيًا إلى اليمن، موضحًا أنه يجب وضع نهاية للحرب في اليمن، ويجب أن نكون – أي الولايات المتحدة الأمريكية – مثالًا يحتذى به للعالم.

الدفاع عن سيادة المملكة ضد أي انتهاكات

وقال جو بايدن: سنعمل مع السعودية للدفاع عن سيادتها ضد أي انتهاكات، موضحًا أنه يجب مواجهة العنصرية الممنهجة والظلم العرقي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع الرئيس الأمريكي: أقول للعالم إن الولايات المتحدة الأمريكية قد عادت، موضحًا أنه يجب أن نرتقي لمواجهة التحديات في العالم، والعمل المشترك مع الدول الأخرى ولا يمكننا مواجهتها وحدنا.







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