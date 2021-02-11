تغريدة حول وفاة عمرو هاشم تثير الجدل

المواطن - متابعة

تسببت تغريدة عن وفاة الفنان عمرو هاشم الذي توفي قبل 14 عامًا حالة من الجدل في مصر حيث إن كاتب التغريدة لم يحدد تاريخ الوفاة؛ ما دفع الكثيرين إلى الظن أن الوفاة حدثت قبل وقت وجيز متسائلين عن موعد الدفن وتشييع الفقيد.

اللغط حول وفاة عمرو هاشم

بداية المشكلة ظهرت مع منشور كتبه الفنان المصري أيمن عزب مع صورة للفنان الراحل من أحد أعماله الفنية التي تعرض حاليًا على التلفزيون المصري وعلق عليها عزب بالقول ” عمرو هاشم صاحبي ودفعتي أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة .. أسألكم الدعاء له ولكل زملائنا الذين رحلوا”.

وانهالت التعليقات التي تدعو بالرحمة للفقيد وتسأل عن موعد الدفن والعزاء ليتفاجأ الجميع أن الوفاة حدثت قبل سنوات طويلة وأنهم لا يعرفون هذه المعلومة ما دفع عزب إلى الخروج في تصريح صحفي ليجلي الحقيقة.

وقال عزب :”إن هناك لغطاً من قبل المتابعين وأنه تذكر صديقه عمرو هاشم الذي توفي منذ 14 عامًا، وأضاف أنه شاهد له مسلسل الأنصار المعروض على قناة ماسبيرو زمان والتقط صورة له من المشهد من أجل جمع الدعوات له، وقال إنه نجح في ذلك الأمر”.

من هو عمرو هاشم ؟

هو فنان مصري راحل كانت بدايته عام 1986 من خلال الجزء الثاني من مسلسل لا إله إلا الله، وفي نفس العام شارك أيضا، في عمل، وهو الأنصار وخلال مسيرته الفنية القصيرة ترك 13 عملا فنيًا ليرحل عن عالمنا في عام 2007 .







شارك الخبر