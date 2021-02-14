المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم الأهلي 15 ألف ريال، وذلك بعد الفوز على نادي الوحدة برباعية لهدفين بالجولة الـ17 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء قرار اللجنة بتغريم الراقي، المبلغ المذكور وذلك بسبب تأخر نزول لاعبي الراقي لأرض الملعب في الشوط الثاني ضد نادي الوحدة.

يذكر أن الراقي كان تعادل مع جاره الاتحاد في ديربي جدة يوم الخميس الماضي بهدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت على الملعب الرديف لاستاد الجوهرة المشعة في جدة.

الراقي يحتل الوصافة قبل لقاء الهلال وضمك

ويحتل الأهلي حاليًا، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 34 نقطة، بعد تعادله مع نادي الاتحاد.

وسيواجه الراقي، فريق العين مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري المحترفين حيث تُقام المباراة في ملعب “الجوهرة المشعة”.

سبب هجوم جماهير الأهلي على السومة

وفي وقت سابق، هاجم بعض من جمهور النادي الأهلي، اللاعب السوري عمر السومة وذلك بسبب أدائه المخيب لـ الآمال ضد نادي الاتحاد.

وطالب بعض من جمهور الراقي، المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش بجعل السومة جالسًا على مقاعد البدلاء حتى يستعيد مستواه.

وحول هذا الأمر، قال الناقد الرياضي حسن عبدالقادر في برنامج “الديوانية” : “السومة عبء على الهجوم وإحساسه معدوم، والمدرب فلادان شخص خوّاف”.

بينما قال الناقد الرياضي ماجد التويجري لـ برنامج “كووورة”: “عمر السومة تشعر وكأنه يلعب للمرة الأولى أمام الاتحاد كان غائبًا ولم يكن له أي تأثير إيجابي على الأهلي”.

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