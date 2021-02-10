تغريم ثنائي العين ورئيس الفتح 3 آلاف ريال

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن عقوباتها ضد ثنائي فريق العين، ورئيس نادي الفتح، سعد العفالق.

الانضباط تُغرم ثنائي العين

وألزمت لجنة الانضباط ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، محمد عبدالحميد وعيد القحطاني مبلغ 1000 ريال لكل منهما، لعدم التزامهما بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه خلال مباراة الاتفاق، وذلك حسب ما ورد في تقرير المراقب الصحي.

وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أن ثنائي فريق العين خالفا المادة (2) من لائحة العقوبات الانضباطية الخاصة بمخالفة البروتوكولات الصحية، لذلك تم تغريمهما ماليًا في قرار غير قابل للاستئناف، وفقًا للمادة (139).

ولعب العين ضد الاتفاق في افتتاح الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بخسارة فارس الدهناء بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تغريم رئيس الفتح

كما غرمت لجنة الانضباط رئيس نادي الفتح، سعد العفالق مبلغ 1000 ريال، لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه خلال مباراة فريقه ضد الاتحاد، وفقًا لتقرير المراقب الصحي، بعد ثبوت مخالفته المادة (2)، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضيفًا على الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح العميد في تحقيق فوز كبير برباعية مقابل هدف.







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