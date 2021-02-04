تفاصيل إصابة روبيرتو في مباراة برشلونة وغرناطة

المواطن - مروة نبيل

كشف الفريق الكتالوني طبيعة الإصابة التي تعرض لها النجم سيرجي روبيرتو خلال مباراة برشلونة وغرناطة التي أُقيمت، مساء أمس الأربعاء.

تأثير إصابة روبيرتو

وتعرض الظهير الأيمن روبيرتو لإصابة عضلية في الشوط الثاني، ولم يستطع استكمال مباراة برشلونة وغرناطة ليُغادر الملعب عند الدقيقة 56، ويُشارك نجم الفريق الأول لكرة القدم الأمريكي الشاب، سيرجينو ديست بدلًا منه.

وعلق برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على إصابة لاعبه قائلًا: “روبيرتو يعاني من آلام في عضلة الفخذ الأمامية اليمنى، سيخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب المنتظرة”.

برشلونة وغرناطة

ولعب برشلونة وغرناطة على ملعب “لوس كارمينيس”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، ونجح الفريق الكتالوني في خطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز بنتيجة 5/3 في مباراة امتدت إلى أشواط إضافية.

وظهر الفريق الكتالوني بشكل مميز، وقدم ريمونتادا مميزة في مباراة برشلونة وغرناطة، حيث كانت متأخرًا بهدفين دون رد حتى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، قبل أن ينجح في تسجيل ثنائية قاتلة، ليلعب الفريقين أشواط إضافية ابتسمت للبارشا.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من التقدم في الأشواط الإضافية، إلا أن غرناطة نجح في التعادل سريعًا، ولكن انتفض البارشا وأحرز ثنائية، ليحسم المباراة لصالحه بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.







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