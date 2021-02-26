تفاصيل تُوضح سبب براءة حسين عبدالغني من تهمة العنصرية

المواطن - محمد سمعه

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كشف مجموعة من المستشارين القانونيين التفاصيل التي جعلت لجنة الانضباط تُبرئ حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بـ النصر من تهمة العنصرية ضد البرازيلي سيبا لاعب الشباب.

وكانت لجنة الانضباط أكدت على عدم ثبوت مخالفة عبدالغني ورد شكوى الشباب بشأن شبهة التمييز العنصري.

حسين عبدالغني لم يُطرد أو يُنذر

وقال القانوني أحمد الأمير عبر حسابه في “تويتر” : “تحدثت عن براءة حسين عبدالغني، قبل صدور قرار اللجنة، ولله الحمد كان قرار اللجنة متفق معي، والأسباب هي أنه طالما لم يُطرد في اللقاء أو يُنذر من الحكم، فذلك يعني براءته من تهمة العنصرية”.

وعلق القانوني عبدالرحمن اللاحم قائلًا: “كما بيّنا في رأينا القانوني بشأن أحداث مباراة النصر والشباب وبعد قرار لجنة الانضباط؛ فإن الرؤية أصبحت واضحة بشأن قانونية تحريك دعوى جنائية ضد لاعب الشباب الذي شهّر بالإداري حسين عبدالغني عبر الفيديو المنشور بحساب نادي الشباب ومن حرّضه و الشخص اللي تكلم علي بالمدرج والسائق”.

قرارات لجنة الانضباط عادية

أما المحامي الرياضي التونسي علي عباس فقال لبرنامج الديوانية المذاع على القناة الرياضية السعودية: “القرارات التي صدرت من لجنة الانضباط عادية ولا يزال هناك حق الاستئناف من الطرفين، حتى يتم إثبات براءة عبدالغني رسميًا”.

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