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تفاصيل زيارة وفد الاتحاد السعودي لنظيره القطري
حضر مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونخ

تفاصيل زيارة وفد الاتحاد السعودي لنظيره القطري

2021/02/09
الساعة 9:13 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تفاصيل زيارة وفد الاتحاد السعودي لنظيره القطري جانب من الزيارة - المصدر @saudiFF
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 الاتحاد السعودي يزور اتحاد الكرة القطري:
2 الوفد السعودي يحضر مباراة الأهلي والبايرن:

قام وفد الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة رئيس مجلس الإدارة ياسر المسحل، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مقر الاتحاد القطري.

 

الاتحاد السعودي يزور اتحاد الكرة القطري:

وكان في استقبال ياسر المسحل لدى وصوله رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والأمين العام منصور الأنصاري، وتم خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون بين الاتحادين بما يخدم المصالح المشتركة.

 

الاتحاد السعودي في قطر
جانب من الزيارة – المصدر @saudiFF

ويضم الوفد السعودي في الزيارة، كلًّا من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، أحمد عيد، ونائب رئيس الاتحاد خالد الثبيتي والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم.

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من زيارة الوفد إلى اتحاد الكرة القطري اليوم، كما منح ياسر المسحل، الشيخ حمد بن خليفة قميص الأخضر يحمل اسمه ورقم 2022، وحصل على قميص قطر باسمه أيضًا.

 

الاتحاد السعودي والاتحاد القطري
مسؤولو الاتحادين السعودي والقطري – المصدر @saudiFF

الوفد السعودي يحضر مباراة الأهلي والبايرن:

وكان الوفد السعودي برئاسة ياسر المسحل، قد وصل إلى العاصمة الدوحة، أمس الاثنين، تلبية لدعوة من جانب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم.

وحضر الوفد السعودي مباراة الأهلي المصري ضد بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتي انتهت بفوز العملاق البافاري بثنائية دون رد، كما سيحضر المباراة النهائية المقرر إقامتها، يوم الخميس المقبل.

رئيس اتحاد الكرة المسحل
المسحل مع رئيس الاتحاد القطري – المصدر @saudiFF
ياسر المسحل
ياسر المسحل ورئيس اتحاد الكرة القطري – المصدري @saudiFF

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