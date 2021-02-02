تفاصيل عرض الشباب لـ حسن العمري

المواطن - مروة نبيل

يُقدم حسن العمري مستوى مميزًا مع القادسية هذا الموسم، ما جذب أنظار مسؤولي نادي الشباب ليسعي إلى التعاقد معه بداية من الموسم الرياضي المقبل.

الشباب يسعى لضم حسن العمري

ووضعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان التعاقد مع حسن العمري على رأس أولوياتها، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خاصة أن تعاقده مع القادسية ينتهي بنهاية منافسات الموسم الحالي.

وتقدمت إدارة نادي الشباب بعرض رسمي لنجم فريق القادسية يتضمن توقيعه على عقد يمتد لمدة 3 سنوات مقابل حصوله على حصوله على 2.8 مليون ريال في الموسم الواحد، وذلك وفقًا لمصادر خاصة لموقع “جول”.

وتابعت: “نقطة الخلاف الوحيدة حاليًا بين الطرفين هي مدة العقد، حيث يرغب حسن العمري في أن تكون 4 سنوات بدلًا من 3، والأقرب هو تجاوز تلك النقطة والوصول إلى اتفاق خاصة في ظل الرغبة المشتركة من الطرفين بالعمل معًا”.

العمري يتألق مع القادسية

ويُعد حسن العمري من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث شارك في 13 مباراة، ونجح في تسجيل 9 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، ويستعد لمواجهة ضمك، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17.







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