تفاصيل لقاحات كورونا والمؤشرات الوبائية في مؤتمر الصحة غدًا

المواطن - الرياض

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سلطت وزارة الإعلام الضوء على محاور المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد – 19) ليوم غد الثلاثاء 23 فبراير 2021.

تفاصيل لقاحات كورونا:

ويستعرض خلال المؤتمر متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تفاصيل لقاحات كورونا، وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ويعلن كذلك عن خريطة الإصابات بفيروس كورونا في السعودية والمؤشرات الوبائية، وكذلك الإحصائيات الخاصة بالجائحة والخدمات الصحية، ويستعرض كذلك الأوضاع العالمية.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، التأكيد على أن كل لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة حاليًّا هي آمنة وفعالة، وتم التأكد من فعاليتها عبر الهيئة العامة للغذاء والدواء التي لا تجيز أي لقاح إلا بعد التأكد من هذه الاشتراطات والمعايير.

معايير لقاحات كورونا:

وقال العبدالعالي ردًّا على سؤال “المواطن” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم حول تشكيك بعض الأشخاص غير المختصين في فعالية بعض اللقاحات المعتمدة: إن كل اللقاحات المعتمدة حاليًّا والتي سيتم اعتمادها لاحقًا هي فعالة وآمنة، مشددًا على أن كل الإجراءات والسياسات والخطوات التي تقوم بها هيئة الغذاء والدواء عالية المستوى ودقيقة جدًّا، ولا يمكن التنازل عن خطوة أو إجراء للتأكد من الفعالية والجودة.

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