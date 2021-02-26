تليجرام يضيف خصائص جديدة لجذب المستخدمين

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

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يقوم تطبيق التواصل الاجتماعي تليجرام بتحديث تطبيق المراسلة الخاص به بخيارات للحذف التلقائي للرسائل وانتهاء صلاحية روابط الدعوة ومجموعات المحادثة، حسبما ذكر التطبيق في مدونة له.

خصائص تليجرام الجديدة:

وحسبما ذكر موقع the verge، مثل تطبيق سيجنال، أصبح هناك إقبال كبير على تليجرام بسبب حالة الارتباك التي يعيشها تطبيق واتساب بسبب سياسات الخصوصية الجديدة الخاصة به، ويحاول تطبيق التواصل الاجتماعي تصدر المشهد من مميزات جديدة توفر لمستخدميه الأمان والخصوصية.

وكان الحذف التلقائي للرسائل موجودًا بالفعل في الدردشات السرية المشفرة في التطبيق، لكن هذا التحديث الجديد لنظامي التشغيل iOS وAndroid يضيف خيارًا لإخفاء الرسائل في أي نوع من الدردشة.

نقل الرسائل:

ويمكن تمكين الحذف التلقائي داخل الدردشات، وضبطها على الحذف إما بعد 24 ساعة أو سبعة أيام من إرسال الرسائل، ولن يؤدي الحذف التلقائي إلى إزالة كل رسالة بالرغم من ذلك؛ إذا تم إرسال رسالة قبل تشغيل الميزة.

فيما سيسمح تليجرام قريبًا للمستخدمين بنقل محادثات واتساب إلى نظامه الأساسي، حيث بات تطبيق المراسلة اختيارًا شائعًا، إلى جانب Signal أيضًا كبديل لتطبيق المراسلة واتساب، وذلك بعد أن أعلن التطبيق المملوك لفيسبوك عن سياسة خصوصية جديدة.

وقد أصدر تليجرام الميزة الجديدة لنظام التشغيل iOS على متجر تطبيقات أبل، لكن لسبب غير معلوم حتى الآن، تم التراجع عن التحديث، ومع ذلك تمكن بعض المستخدمين من تجربته قبل إزالته.

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