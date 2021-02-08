تناول الأطعمة الغنية بالبروتين يساعد في حرق دهون البطن

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ليس من السهل فقدان الوزن كما أن اتباع نظام غذائي صحي أمر أساسي لتلك العملية، ويحتاج الأمر لنظام غذائي شاق من أجل تحقيق هذا الأمر، في الوقت الذي ادعى فيه أحد خبراء التغذية أن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين كل يوم يمكن أن يساعد في تسريع عملية حرق البطن.

فوائد البروتين في حرق الدهون

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس، هناك الكثير من خطط النظام الغذائي والتمارين المتاحة والتي تساعد في تحقيق أهداف إنقاص الوزن، ولكن ومع تلك التمارين، فإن تناول طعام غني بالبروتين قد يكون عاملًا هامًا في عملية إنقاص الوزن.

ويعد تناول الأطعمة الصحية أمرًا حيويًا عند محاولة تحقيق نتائج واضحة لفقدان الوزن، واقترحت ليبي ليمون، أخصائية التغذية، تناول الطعام الغني بالبروتين، وقالت إنه له مفعول السحر، فالبروتين إلى جانب الكربوهيدرات والدهون يعتبرون من المغذيات الكبيرة الموجودة في معظم الأطعمة.

أهمية البروتين كوجبة أساسية

وتابعت ليبي أن اختيار وجبات غنية بالبروتين يمكن أن يساعد في إدارة الوزن ويساعد النحافة في النهاية على فقدان دهون البطن، فيما أوضحت قائلة: “تأكد من تناول البروتين في كل وجبة، عملية هضم الطعام الغني بالبروتين بطيئة في الجسم، لذلك له تأثير عام يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول”.

واقترحت أن البروتين سيساعد النحيفين على الشعور بالشبع أكثر من الأطعمة الأخرى، مما قد يجعلهم أقل عرضة لاختيار الوجبات الخفيفة غير الصحية.







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