تناول البيض يوميًّا قد يسبب الوفاة بنسبة 14%

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

زعمت دراسة أن البيض المسلوق أو المقلي أو المخفوق يشكل تهديدًا للصحة، وأن تناول المزيد منه يزيد من خطر الوفاة.

مخاطر تناول البيض:

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد الباحثون أن تناول نصف بيضة- بما في ذلك صفار البيض والبياض- يزيد من احتمالية الموت بنسبة سبعة في المائة، ويزداد خطر الموت بنسبة سبعة في المائة إضافية لكل نصف بيضة علاوة على ذلك، وبالتالي فإن الشخص الذي يأكل بيضة واحدة في اليوم لديه فرصة أكبر للوفاة بنسبة 14 في المائة مقارنة بمن يتجنب الطعام.

ويعتقد الباحثون الصينيون الذين قادوا الدراسة أن ارتفاع مستويات الدهون والكوليسترول في البيض هي السبب، وحذروا من أنه يجب على الناس استخدام البيض فقط أو التحول إلى بدائل صحية للبيض، مما يقلل من خطر الموت.

بدائل البيض:

ويؤدي استبدال كمية معادلة من المكسرات أو البقوليات بنصف بيضة كاملة إلى خفض معدلات الوفيات بنسبة تصل إلى الثلث. كان للدواجن أو الأطباق أو منتجات الألبان تأثير مماثل.

وقدم الباحثون استبيانًا لأكثر من نصف مليون أمريكي بين عامي 1995 و1996 وتابعهم لمدة 16 عامًا، وتُظهر البيانات من هذه الدراسة، المنشورة في PLOS ONE، أن 129328 شخصًا ملؤوا النموذج الأصلي قد ماتوا بالفعل، فيما قال المؤلف المشارك البروفيسور يو زانج من جامعة تشجيانغ: “في هذه الدراسة، ارتبط تناول البيض والكوليسترول بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عن السرطان”.







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