تناول شاي الأعشاب في الصباح يمكن أن يساعد في حرق الدهون

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ارتبط شاي الأعشاب بفقدان الوزن لعدة سنوات، وقد ناقش أحد الخبراء هذا الأمر وكيف يمكن أن يساعد شاي الأعشاب في زيادة حرق الدهون، حسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.

فوائد شاي الأعشاب:

وهناك العديد من أنواع شاي الأعشاب بما في ذلك الشاي الأخضر والشاي الأسود والشاي الصيني الأسود والشاي الأبيض، ولقد ارتبطت كلها بعملية فقدان الوزن لسنوات بسبب الكمية العالية من مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها.

وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية، يمكن أن يساعد تناول كوب أو كوبين من شاي الأعشاب يوميًّا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وكذلك المساعدة على حرق دهون الجسم، وذلك بجانب نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

شاي الأعشاب وحرق الدهون:

وأوضح خبير الأعشاب الطبية، جو ويبر: “يحتوي شاي الأعشاب على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والتي أثبتت أنها توفر العديد من الفوائد الصحية قصيرة وطويلة الأجل، كما يمكن أن تساعد في المساعدة على الهضم وعملية تطهير المعدة كذلك ؛ وكلاهما من الوظائف الرئيسية للمساعدة في علاج الانتفاخ وفقدان الوزن، ومن فوائد شرب شاي الأعشاب أنه يمكن أن يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

ويحرق الأشخاص ذوو التمثيل الغذائي العالي سعرات حرارية أكثر من أولئك الذين يعانون من بطء في تلك العملية، مما يعني أن المشروبات يمكن أن تساعد في زيادة كمية السعرات الحرارية التي يحرقها الشخص في اليوم، فيما أوضح الخبير أن الشاي الأخضر وشاي يدعى ماتشا وهو شاي أخضر مسحوق بشكلٍ دقيق، ويُعدّ من أجود أنواع الشّاي الياباني وأكثرها شيوعًا في اليابان، ويحتويان على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حرق الدهون.

وأضاف جو: “شاي الأعشاب يعزز العمليات الطبيعية داخل الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية، مما يساعد على عملية حرق الدهون، وعلاوة على ذلك، يُعتقد أن شاي الماتشا الأخضر يحتوي على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة.

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