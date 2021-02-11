تنبيه من أمطار على الباحة حتى الـ6 مساء

المواطن - الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة الباحة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 6 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, والقرى, والمخواة, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقراً بوجه عام مع رياح سطحية نشطة على مناطق (المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،الرياض ،الشرقية)، وتكون سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات ( جازان ، عسير ، الباحة ).

حركة الرياح السطحية

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.







شارك الخبر