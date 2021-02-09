تنبيه من سحب رعدية على نجران

المواطن - نجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمه، وخباش.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً سطحية نشطة على مناطق (المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، الرياض ،الشرقية)، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان ،عسير ، نجران).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.







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