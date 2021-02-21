تنبيه من سحب رعدية ورياحٌ سطحية على ‏حائل

المواطن - حائل

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، تضمن سحباً رعدية، ورياحًا نشطة سطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الثانية عشر مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل ، والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والجوف، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-44كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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