تهديد يُلاحق ميلان بعد الخسارة من سبيزيا

المواطن - محمد سمعه

تعرض الفريق الكروي الأول بنادي ميلان لخسارة مفاجئة أمس السبت من فريق سبيزيا بثنائية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وبسبب الخسارة فإن رصيد الروسونيري توقف عند 49 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، وبفارق نقطتين عن جاره الإنتر الذي يواجه مساء اليوم الأحد فريق لاتسيو بالدوري.

فوز الإنتر يمكنه من انتزاع الصدارة

وإذا نجح الإنتر في الفوز على لاتسيو فسيصبح رصيده 50 نقطة ويتنزع الصدارة من الروسونيري، خاصة أن الروسونيري عانى مؤخرًا من فقدان النقاط في المباريات بطريقة غير متوقعة، لا تعكس انطلاقة الفريق القوية منذ بداية الموسم تحت قيادة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

وكان اللاعب جيوليو ماجيوري أحرز الهدف الأول لفريق سبيزيا بالدقيقة الـ56 ثم أضاف اللاعب سيموني باستوني الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة الـ68.

وقبل مباراة ميلان وسبيزيا، كان نابولي انتصر على يوفنتوس بهدف دون رد سجله اللاعب لورينزو إنسيني من ركلة جزاء، بينما تعادل جنوى مع تورينو بدون أهداف.

وتُقام اليوم 5 مباريات بالجولة الـ22 من الدوري الإيطالي حيث يلعب حاليًا روما، مع نادي أودينيزي، بينما يواجه سامبدوريا فريق فيورنتينا، ويلعب كالياري مع نادي أتالانتا، أما فريق كروتوني فسوف يواجه ساسولو، سيلعب الإنتر مع لاتسيو.

3 هزائم لـ ميلان بالدوري الإيطالي

وحتى الآن خسر نادي ميلان 3 مباريات فقط في الدوري الإيطالي وبعد مرور 22 جولة أمام كل من يوفنتوس وأتالانتا وسبيزيا.

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