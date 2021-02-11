توتنهام يُعاني وكين يصل لهدفه الـ209

المواطن - مروة نبيل

تلقى توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو هزيمة ثقيلة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون، ليودع منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، الأمر الذي أثار استياء الجماهير.

تراجع توتنهام

وحل توتنهام هوتسبير ضيفًا على إيفرتون في المباراة التي أُقيمت على ملعب “جوديسون بارك”، مساء أمس الأربعاء، في إطار مواجهات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، وامتدت إلى الأشواط الإضافية، وخسر السبيرز بنتيجة 5/4.

ويعيش Tottenham أسوأ فتراته مع مورينيو خلال الفترة الماضية، حيث يُعاني الفريق هجوميًا ويعتمد على الهجمات المرتدة منذ فوزه على مانشستر سيتي في نوفمبر الماضي، الأمر الذي تسبب في ظهور السبيرز بشكل باهت، وخسارته لمباريات هامة.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير ضد نظيره تشيلسي، مساء يوم الخميس الماضي، ما فجر غضب الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليُجري عدد من التغييرات على تشكيلته أمام وست بروميتش ويستعيد نغمة الانتصارات بعد 3 هزائم.

وتوقعت الجماهير أن يظهر Tottenham بشكل أفضل أمام إيفرتون، إلا أن الدفاع لم يُقدم الأداء المتوقع، واستقبل 3 أهداف خلال الشوط الأول، وعانى هجوميًا لتسجيل الأهداف، وسيعمل مورينيو على معالجة الأخطاء، خاصة أنه يمتاز بالأسلوب الدفاعي المنظم.

هاري كين يواصل التسجيل مع Tottenham



على الجانب الآخر، يُعد المهاجم هاري كين المستفيد الوحيد من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير رغم الخسارة بخماسية ضد إيفرتون، حيث إنه واصل هز الشباك ليُحقق رقماً مميزاً في مسيرته.

ورفع هاري كين رصيده إلى 209 هدف خلال 318 مباراة لعبها بقميص Tottenham في جميع البطولات، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ السبيرز، خلف النجم جيمي جريفيز الذي نجح في تسجيل 266 هدفاً خلال 379 لقاء.







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