توصية بمراقبة عدد ساعات قضاء أبنائكم مع الأجهزة الذكية

المواطن- محمد داوود- جدة

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أوصى الباحث الاجتماعي الدكتور طلال محمد، بمراقبة وتسجيل عدد الساعات التي يقضيها الأطفال وراء الأجهزة الإلكترونية يوميًّا، مبينًا أن هناك تجاوزًا كبيرًا لعدد الساعات المحددة عالميًّا وفقًا للأعمار من أجل الحفاظ على سلامة صحة الأبناء من المشاكل الصحية المترتبة على ذلك.

التوجيه بتقنين الاستخدام:

وأضاف، أن التوصيات على النحو الآتي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 شهرًا، يجب تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية الذكية، ويجب على آباء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 شهرًا ممن يرغبون في تقديم وسائل الإعلام الرقمية، اختيار برامج عالية الجودة ومشاهدتها مع أطفالهم لمساعدتهم على فهم ما يشاهدونه، وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و5 سنوات، يمكن استخدام الشاشة لمدة ساعة يوميًّا من برامج ذات جودة عالية، مع ضرورة اشتراك الآباء في مشاهدة نوعية البرامج التي يشاهدها أطفالهم.

وضع حدود للوقت:

ونوه أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 إلى 12 سنة، فيجب وضع حدود للوقت الذي يقضيه الطفل في هذا السن في استخدام الأجهزة الذكية، وأنواعها، على أن تكون هذه المدة ساعتين فقط في اليوم، والتأكد من أنها لا تحل محل الحصول على القسط الكافي من النوم، وممارسة الرياضة، وغيرها من السلوكيات الأساسية للصحة. وضرورة تحديد أوقات خالية من وسائل الإعلام، مثل تناول العشاء، بالإضافة إلى خلو بعض الأماكن في المنزل من استخدامها، مثل غرف النوم، أما المراهقون الذين تتراوح أعمارهم من 13 سنة إلى 18 سنة، فإن المدة التي أوصت بها الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، هي ساعتان يوميًّا.

أبرز الآثار السلبية:

وأشار إلى أن أبرز الآثار السلبية الناتجة عن كثرة استخدام الألعاب الإلكترونية هي: الاعتزال عن المجتمع، والسمنة المفرطة، أو فقدان الشهية التام، والتحريض على التدخين، وعلى العنف الجسدي، والعنف اللفظي، وانخفاض مستويات الذكاء الاجتماعي، والدراسة، والتحصيل العلمي، وزيادة حالات فرط الحركة، وقلة التركيز.

انخفاض ساعات النوم:

واستدرك، أن الأطفال يقضون ساعات طويلة وراء الألعاب الإلكترونية، وفي ذلك إضاعة كبيرة للوقت ومتاعب جسدية وانعكاسات غير صحية، إذ لفتت دراسة أمريكية حديثة، إلى أن بقاء الأطفال لأوقات طويلة على الهواتف الذكية، والأجهزة الرقمية قبل النوم، قد يسهم في إصابتهم بمشاكل النوم وزيادة الوزن، وأثبتت النتائج أن الأطفال الذين أبلغ آباؤهم عن مشاهدة التلفزيون أو ممارسة ألعاب الفيديو قبل النوم، انخفض عدد ساعات نومهم مقارنة بقرنائهم الذين لم يفعلوا ذلك، ووجد الباحثون أيضًا أن الأطفال الذين استخدموا هواتفهم أو حواسيبهم قبل النوم، انخفض متوسط ساعات نومهم مقارنة بقرنائهم الذين لم يفعلوا ذلك.

تقنين استخدام الأجهزة:

ونصح الدكتور محمد، بضرورة تقنين استخدام الأجهزة الذكية من قبل الأطفال، ومراقبة المحتوى الذي يشاهدونه ويتابعونه، وعدم السماح لهم باستخدام الأجهزة قبل النوم، وتعويدهم على النمط الصحي في البرنامج اليومي وأهمية إدارة الوقت بالطريقة الصحيحة، ولاسيما وأن الجميع يعيش الآن تداعيات كورونا، مع التأكيد على أهمية ممارسة الرياضة وتناول الأكل الصحي.

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