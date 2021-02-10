توضيح مهم من حساب المواطن لمستفيدي الضمان

المواطن - الرياض

جدد حساب المواطن التأكيد على أحقية المستفيدين المستقلين الذين تم استبعادهم من البرنامج في تقديم اعتراض على عدم الأهلية خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراض.

وتلقت خدمة المستفيدين في حساب المواطن سؤالًا جاء فيه: “بالنسبة لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين أسقطوا من البرنامج لعدم وجود مستندات إثبات الاستقلالية إذا أضافوها الآن هل يرجع لهم الدعم؟”.

رد حساب المواطن

وقالت خدمة المستفيدين: “في حال كان المستفيد “فرد مستقل” وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمك تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الإلكترونية ” دراسة الأهلية” في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية ورفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وتشمل(عقد إيجار موحد أو صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – قطاع حكومي – خاص).

مبلغ حساب المواطن

وأودع برنامج حساب المواطن اليوم، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد.

وبين البرنامج أنه بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 13 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 90 مليار ريال منها 667 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وقال المتحدث الرسمي لحساب المواطن : إن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1048 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 183 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.







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