توقف السباق الختامي لـ فورمولا إي والبريطاني سام بيرد يُتوج به

المواطن - محمد سمعه

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تُوج البريطاني سام بيرد بالسباق الختامي ضمن سباق فورمولا إي الدرعية، وذلك بعد توقف السباق قبل دقيقتين من نهايته، بعد أن رُفع العلم الأحمر.

أول 3 متوجين في سباق فورمولا إي الختامي:

ونجح بيرد سائق فريق جاغوار راسينج من الفوز بالسباق، متفوقًا على السائق الهولندي روبين فرينز والفرنسي جيان فيرنيه، حيث توجهت كافة السيارات للصيانة بعد رفع العلم الأحمر، ليتوقف السباق قبل دقيقتين من نهايته، ويتم إعلان بيرد فائز بالسباق الليلي الثاني في فورمولا إي.

وكان الهولندي نيك دي فيرنز تُوج بالسباق الليلي الأول أمس متفوقًا على السائق السويسري موراتاردا.

ولي العهد يشهد السباق الختامي:

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- قد شهد اليوم، منافسات الجولة الثانية من سباق “فورمولا الدرعية 2021″، الذي أقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن الموسم السابع لبطولة العالم “إي بي بي فيا فورمولا إي”.

وفور وصول سمو ولي العهد إلى مضمار السباق كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وقد عزف السلام الملكي، ثم توجه سمو ولي العهد إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.

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