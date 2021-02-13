توكلنا : أصحاب الإقامة المنتهية يمكنهم التسجيل

المواطن - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أن من لديه هوية وطنية أو هوية خليجية أو إقامة منتهية يمكنه التسجيل في التطبيق.

جاء ذلك ردًّا من التطبيق على استفسار في هذا الشأن عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم السبت.

تطبيق توكلنا :

والتطبيق هو الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عددًا كبيرًا من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.

مزايا التطبيق :

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.

ونفى توكلنا في وقت سابق الشائعات المتداولة، والتي تزعم أن التطبيق يسجل مخالفات الإجراءات الاحترازية تلقائيًّا، مشيرًا إلى أن التطبيق هدفه الحفاظ على صحة الأشخاص وليس تغريمهم.







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