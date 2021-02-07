توكلنا يبين طريقة إنشاء واستعادة كلمة المرور

المواطن - الرياض

أوضح تطبيق توكلنا طريقة إنشاء واستعادة كلمة المرور.

هذا الفيديو يشرح كيفية إنشاء كلمة المرور في #تطبيق_توكلنا

تابع الطريقة: pic.twitter.com/bJi0ERocQH — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) February 7, 2021

إنشاء كلمة مرور في التطبيق:

ولفت التطبيق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، إلى أنه لإنشاء كلمة مرور يجب ألا تقل عن 8 خانات وبها رقم واحد على الأقل وحرف صغير واحد على الأقل وحرف كبير، على أن تكون لغة الإدخال الإنجليزية.

استعادة كلمة المرور في توكلنا:

وبالنسبة إلى استعادة كلمة المرور فتكون من صفحة الدخول الرئيسية بعد فتح التطبيق والضغط على “نسيت كلمة المرور”، ثم إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد، وإدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال وبعدها إدخال كلمة المرور الجديد التي يجب أن تكون من رموز وحروف كبيرة وصغيرة وأرقام ثم إدخال تأكيد كلمة المرور.

طريقة مشاركة الوضع الصحي في التطبيق:

وقال التطبيق في وقت سابق: إن مشاركة الوضع الصحي تكون عن طريق ما يلي: التوجه إلى الخدمات.

الضغط على بطاقة الوضع الصحي.

الضغط على مشاركة الوضع الصحي.

اختيار التابع المراد مشاركة بطاقته.

إدخال بيانات الشخص المراد المشاركة معه.

مشاركة بطاقة الوضع الصحي. وأصبح تفعيل التطبيق أحد الشروط الأساسية لدخول مقار الجهات الحكومية والتجمعات والأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الخاصة في وقت تم فيه تكثيف الجولات الرقابية الميدانية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وألزمت الجهات الحكومية منسوبيها ومراجعيها بتفعيل التطبيق للدخول إلى مقارها أو فروعها فيما اشترطت بعض الجهات ضرورة حجز موعد مسبق للحضور، وأن يكون الحضور في الحالات التي لا يمكن تنفيذها عبر الخدمات الإلكترونية التي توفرها هذه الجهات لمراجعيها. تطبيق توكلنا يذكر أن عدد المسجلين فيارتفع من 9.7 مليون إلى 12.5 مليون إلى 12.5 مليون مستخدم في 3 أيام فقط بنسبة زيادة تصل إلى 22.5% خلال فترة قصيرة؛ ما تسبب بالضغط على الشبكة وعدم استقرار الخدمة، ومع ذلك فقد تم تقديم بدائل سريعة مؤقتة للمستخدمين من خلال إرسال إثبات حالتهم الصحية عبر الرسائل النصية.







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