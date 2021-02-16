توكلنا يعيد خدمة حجز موعد لفحص كورونا

المواطن - الرياض

أعلن تطبيق توكلنا إتاحة خدمة حجز موعد لفحص كورونا إلى التطبيق مجددًا، وذلك بعد توقفها خلال الفترة الماضية؛ بسبب الخلل التقني الذي تعرض له التطبيق.

وأوضح التطبيق أنه يمكن الآن للمستخدم حجز موعد للفحص بطريقة سهلة خلال أقل من دقيقة، لافتاً إلى أنه بإمكان المستخدمين أيضاً حجز موعد لأحد التابعين لهم.

شروط فحص كورونا

واستعرض التطبيق بالفيديو والصور طريقة حجز الموعد، وكيفية استعراض نتائج الفحص بسهولة عبر التطبيق نفسه.

وكان تطبيق توكلنا قد ذكر في بيان أصدره في 5 فبراير الجاري؛ أنه تم إصلاح الخلل التقني الذي حدّ من دخول كثير من المستخدمين للتطبيق، وتعهد بإعادة كامل خدمات التطبيق المميزة خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها خدمة حجز موعد فحص “كورونا” وخدمات المحفظة الرقمية وغيرها.

ما هو تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.‎

كيف أسجل في تطبيق توكلنا

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا ابشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.

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