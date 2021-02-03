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تيسلا تستدعي نحو 135 ألف سيارة بسبب خلل خطير
شاشات عرض باللمس قد لا تعمل

تيسلا تستدعي نحو 135 ألف سيارة بسبب خلل خطير

2021/02/03
الساعة 12:45 صباحًا
- ‎فيأخبار السيارات, حصاد اليوم
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تيسلا تستدعي نحو 135 ألف سيارة بسبب خلل خطير تيسلا
المواطن - متابعة
العناوين الفرعية
1 تسلا تستدعي السيارات:
2 مشكلات خطيرة:

وافقت شركة تيسلا، المتخصصة في صناعة السيارات، على استدعاء نحو 135 ألف سيارة في الولايات المتحدة من طرازين مختلفين؛ لاحتوائهما على شاشات عرض باللمس قد لا تعمل.

تسلا تستدعي السيارات: 

وذكرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، أمس الثلاثاء، أن تيسلا وافقت على طلب استدعاء السيارات الذي قدمته السلطات الشهر الماضي.

وأضافت الوكالة الحكومية الأمريكية أنها قدمت طلب الاستدعاء إلى تيسلا في 13 يناير الماضي، بعدما خلُصت بشكل مبدئي إلى أن السيارات من الطراز “إس” أعوام 2012 إلى 2015 والطراز “إكس” أعوام 2016 إلى 2018 تشوبها مشاكل متعلقة بالسلامة.

مشكلات خطيرة: 

وقالت الوكالة: إن عدم عمل الشاشات قد يتسبب في مشكلات خطيرة، مثل فقدان صور الكاميرا الخلفية والاحتياطية وتوقف أنظمة إزالة الضباب والجليد عن الزجاج الأمامي

وهذا ما “قد يقلص رؤية السائق عند سوء الأحوال الجوية”.


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