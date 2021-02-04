تيكسيرا يرفض الهلال ويحدد ناديه المقبل

المواطن - محمد سمعه

رفض اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا، نجم فريق جيانغسو سوننج الصيني السابق، عرضًا جديدًا من نادي الهلال للانضمام إلى الأزرق، قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

تيكسيرا يرفض 12 مليون يورو سنويًّا:

وكان اسم تيكسيرا ارتبط بالانتقال للأزرق لتدعيم الصفوف الهجومية للزعيم بطلب من المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

وقال الإعلامي الرياضي بندر العتيبي عبر حسابه في “تويتر”: إن اللاعب تيكسيرا رفض الحصول على راتب سنوي قدره 12 مليون يورو من الهلال في السنة الواحدة، مضيفًا بأن اللاعب البرازيلي يفضل الانضمام لفريق فلوميننسي البرازيلي بالمرحلة المقبلة.

هوية الطاقم التحكيمي لـ مباراة الهلال وأبها:

وفي وقت سابق، كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، هوية الطاقم التحكيمي لـ مباراة الهلال وأبها المقرر إقامتها اليوم الخميس بالجولة الـ17 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث المسحل لـ برنامج “الدوري مع وليد” : “الحكام من دولة أوزبكستان، وسيحكمون المباراة بكل سهولة، بعد قضائهم فترة الحجر الصحي، أما الحكام من دولة طاجيكستان فهم هنا من أجل قضاء فترة معايشة في المملكة”.

وأضاف المسحل: “لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية وأرجو من الجميع ممن يعملون تحت مظلة كرة القدم السعودية، الالتزام بالإجراءات الاحترازية”.







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