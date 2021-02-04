ثلاثي مان سيتي يتألقون بأرقام استثنائية

المواطن - مروة نبيل

تألق مان سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا بشكل لافت خلال مباراته ضد بيرنلي ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

بيرنلي ضد مانشستر سيتي

ولعب بيرنلي ضد مانشستر سيتي على ملعب “تيرف مور”، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ونجح السيتيزنز في الفوز على مضيفه بثنائية دون رد سجلها جابريل جيسوس ورحيم سترلينج.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مان سيتي رصيده إلى 47 نقطة ليُعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد فريق بيرنلي عند 22 نقطة ليتواجد في المركز الـ16.

لاعبو مان سيتي يتألقون

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى سترلينج ساهم في إحراز 154 هدفًا بجميع البطولات مع مان سيتي تحت قيادة بيب غوارديولا، حيث تمكن من تسجيل 99 هدفًا، وصنع 55 هدفًا.

ويُعد سترلينج الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف تحت قيادة غوارديولا بأكثر من 8 أهداف على الأقل من أي لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي خلال الفترة ذاتها.

وبعد صناعته لهدف سترلينج، أصبح إلكاي جوندوجان مساهمًا في إحراز 8 أهداف مع مان سيتي، حيث هز الشباك 7 مرات وقدم تمريرة حاسمة خلال آخر 10 مواجهات خاضها في البريميرليج، وهو نفس عدد مساهمته التهديفية خلال 21 مباراة سابقة.

ووصل جابريل جيسوس إلى هدفه رقم 68 خلال 107 مواجهة لعبها كأساسي مع مان سيتي في جميع البطولات، كما أنه نجح في هز الشباك خلال آخر 3 لقاءات بدأها بشكل أساسي، وذلك وفقًا لـ”أوبتا”.







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