جامعة الملك عبدالله : الضوضاء تؤثر على الحياة الجنسية للحيوانات البحرية

المواطن - الرياض

خلصت دراسة بحثية قادها أكاديمي من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية – كاوست – إلى أن الضوضاء التي يحدثها البشر فوق الأرض تؤثر على سلوك الحيوانات البحرية في المحيطات وتُسبب اضطرابات كبيرة في سلوكها وتركيبتها، وتُحد من قدرتها على التكاثر، وقد تُسبب الوفاة في أسوأ الحالات.

ملخص دراسة جامعة الملك عبدالله

وحاولت الدراسة التي نشرت في مجلة ساينس (Science) العلمية وقام بها فريق من الباحثين الدوليين من المملكة والدنمارك والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وهولندا وألمانيا وإسبانيا والنرويج وكندا، بقيادة البروفيسور كارلوس دوارتي، الأستاذ في جامعة الملك عبدالله فهم تأثير الضوضاء التي من صنع الإنسان على الحياة في المحيطات.

إسكات صوت الحيوانات البحرية

ولفت العلماء إلى أن الضوضاء البشرية أدت لإسكات الصوت المتميز للكائنات البحرية التي تستخدمه للتفاعل مع بيئتها، وتوجيه صغارها التي تنجرف في البحر بحثاً عن البيئات المناسبة للنمو والتكاثر، حيث باتت البيئة البحرية ملوثة بظواهر صوتية من صنع الإنسان، وبالتالي لم يعد التواصل بين الكائنات البحرية ممكنا في العديد من الأنظمة البيئية.

وركزت هذه الدراسة على وجه الخصوص لاعتبار الضوضاء التي يسببها الإنسان عامل ضغط سائد على المستوى العالمي ينبغي وضع سياسة فاعلة للتخفيف منه، ومع ذلك ، تتجاهل الإجراءات الحالية التي تقوم بها معظم الدول للحفاظ على صحة المحيطات الدور السلبي الكبير للضوضاء ولا توجد جهود حقيقية للحد منها.

تأثر الحيوانات بالضوضاء

وأكدت الدراسة أن الحيوانات البحرية تتأثر كثيراً بالصوت الذي ينتقل بسرعة تحت الماء ولمسافات شاسعة، الأمر الذي يجعل من “المحيط الصوتي” أحد أهم جوانب البيئة البحرية والذي لا يحظى بالتقدير الكافي، لذلك يأمل الباحثون أن تقدم هذه الدراسة أدلة كافية لحث الجهات المتخصصة في حماية البيئة البحرية على اتخاذ إجراءات إدارية جادة لتقليل مستويات الضوضاء في المحيطات، وبالتالي السماح للحيوانات البحرية بالعيش في بيئتها وضمن محيطها الصوتي.







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