جامعة الملك فيصل تبدأ القبول في ماجستير الهندسة الكهربائية

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، عن فتح باب القبول لبرنامج ماجستير الهندسة الكهربائية؛ وذلك للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442 ـ 1443هـ .

برامج جامعة الملك فيصل

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد الشمري، أن البرنامج الذي تقدمه كلية الهندسة يهدف إلى إعداد مهندسين متخصصين في قطاعات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والإلكترونيات، وتطوير مهارات الدارسين لتصميم وتطوير النظم الحديثة، في مساري الماجستير المنتهي برسالة علمية، والماجستير المنتهي بمشروع بحثي، مشيراً إلى أن القبول للدفعة الأولى سيقتصر على الذكور فقط .

فتح باب القبول الإلكتروني

يذكر أنه صدرت موافقة المقام السامي الكريم بإعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في كل من جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة القصيم، وذلك ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ؛ بناءً على ما انتهت إليه اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية برئاسة معالي وزير التعليم وعضوية عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين بالموافقة على الخطة التنفيذية الموحدة لإعادة فتح برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد؛ المبنية على التوصيات التي تم رفعها للمقام الكريم بهذا الشأن.

وصدر قرار معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على تنفيذ ما جاء في التوجيه الكريم بإعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد؛ طبقاً للموافقة الكريمة على توصيات اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، مؤكداً أن هذا القرار يأتي امتداداً للدعم المستمر والعناية الدائمة من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – لقطاع التعليم بكافة مساراته، ورعاية أبناء وبنات هذا الوطن الكريم.

وتضمّن قرار معالي وزير التعليم تقيّد الجامعات المعنية في القبول لهذا العام بمراحل التنفيذ الثلاث الواردة بالخطة التنفيذية التقيّد بأن يكون قبول الطلبة لبرامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بما لا يتجاوز (100%) من عدد الطلبة المقبولين في برامج الانتظام لذات التخصص، وأن يكون القبول لهذا العام في برامج الدبلومات فقط للتخصصات التالية: (المبيعات – التسويق – المصرفية – التأمين – الإدارة العامة) إلى حين تقييم المرحلة الحالية وقياس الأثر.







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