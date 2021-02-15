جامعة حفر الباطن : الاختبارات عن بعد

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أكدت جامعة حفر الباطن عدم إجراء أية اختبارات حضورية للطلاب والطالبات خلال الأسبوعين القادمين، على أن يتم تحويلها إلى اختبارات عن بعد.

تفادي ارتفاع المنحنى الوبائي

وقالت الجامعة إن ذلك جاء استنادًا للتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية بشأن التأكيد على تكثيف الجهود؛ لتفادي ارتفاع المنحنى الوبائي في المملكة، خصوصًا مع وجود مؤشرات على ذلك وقرار تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية، كما تم التأكيد على جميع أعضاء هيئة التدريس بعدم إجراء أي اختبارات حضورية خلال الأسبوعين القادمين وتحويلها إلى اختبارات عن بعد.

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