جدول مراكز الانطلاق بـ سباق فورمولا إي اليوم

المواطن - محمد سمعه

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يستعد عشاق سباقات السيارات، لرؤية أول سباق ليلي في تاريخ فورمولا إي الذي ينطلق في الدرعية يومي الجمعة والسبت 26 و 27 فبراير في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

جدول مراكز الانطلاق لسباقات الجمعة:

وتم الكشف عن جدول مراكز الانطلاق لسباقات اليوم الجمعة، التي تبدأ من الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

تفاصيل السباقين الليليين لـ فورمولا إي:

وسينطلق السباق الأول اليوم الجمعة حيث ستكون مدته 45 دقيقة، وهو عبارة عن لفة كاملة، حيث بمجرد انتهاء الـ45 دقيقة على السائقين، إكمال اللفة التي تتقدمها السيارة المتصدرة للسباق بالإضافة لإكمال لفة أخرى.

والسباق الثاني الليلي سينطلق غدًا السبت في الـ8 مساءً بتوقيت المملكة حيث يشارك في السباقين 12 فريقًا وعدد السائقين هو 24 سائقًا، كما ستُنقل أحداث السباقين على القنوات الرياضية السعودية.

وسيتم استخدام إضاءة LED منخفضة الاستهلاك لإضاءة المسار، وهي تتطلب طاقة أقل بنسبة 50% بالمائة من النظام التقليدي، كما سيتم الاستعانة بمواد مستدامة.

وقال ألبرتو لونغو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للبطولة: نحن فخورون جدًّا بالشراكة مع السعودية لإنشاء أول سباق ليلي في الفورمولا إي، أنا واثق من أن السباق سيكون مذهلًا.

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