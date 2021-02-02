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جراحة عاجلة تنقذ حياة شاب من أسياخ حديدية اخترقت صدره بمكة

جراحة عاجلة تنقذ حياة شاب من أسياخ حديدية اخترقت صدره بمكة

2021/02/02
الساعة 1:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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جراحة عاجلة تنقذ حياة شاب من أسياخ حديدية اخترقت صدره بمكة جراحة عاجلة تنقذ حياة شاب من أسياخ حديدية اخترقت صدره بمكة
المواطن - مكة المكرمة
العناوين الفرعية
1 تهتك بالرئة اليسرى
2 الشاب تماثل للشفاء

تسبب سقوط سقالة مبنى تحت الإنشاء في اختراق أسياخ حديدية للقفص الصدري لشاب يبلغ من العمر 17 عاماً، الأمر الذي دفع فريقاً طبياً بمركز الجراحات التخصصية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة لإخضاع الشاب لعملية جراحية عاجلة.

وبينت الفحوصات أن الأسياخ الحديدية اخترقت القفص الصدري من تحت الإبط الأيسر، وعبرت الرئة حتى وصلت إلى القلب وخرجت من أعلى البطن.

تهتك بالرئة اليسرى

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وتسبب الحادث في تهتك بالرئة اليسرى وقطع في الحجاب الحاجز، وتجمع دموي حول القلب.

الشاب تماثل للشفاء

وتمكن الفريق الطبي بقيادة الدكتور إيهاب الحسيني من إنقاذ حياة الشاب بعملية جراحية، ونقل المصاب بعدها إلى العناية المركزة؛ حيث تلقى الرعاية الطبية والعلاج حتى تماثل للشفاء، وخرج من المدينة بصحة وعافية.

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