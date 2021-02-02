جرعة واحدة من اللقاح تكفي مصابي فيروس كورونا السابقين

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا في السابق بفيروس كورونا قد يحتاجون فقط إلى جرعة واحدة من اللقاح.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد الباحثون أن المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا في الماضي وحصلوا على جرعة واحدة لديهم مستويات من الأجسام المضادة مماثلة، بل أعلى من أولئك الذين لم يصابوا مطلقًا وتم إعطاؤهم جرعتين.

جرعة واحدة للمصابين السابقين:

ويقول الفريق، من مدرسة إيكان للطب في ماونت سيناي في نيويورك: إن إعطاء الأفراد المصابين سابقًا بفيروس كورونا جرعة واحدة فقط من شأنه أن يجنبهم الألم غير الضروري ويحرر العديد من جرعات اللقاح المطلوبة بشكل عاجل.

وبالنسبة للدراسة، المنشورة قام الفريق بإجراء تجارب على 109 أشخاص، 41 منهم أصيبوا سابقًا بالفيروس، وبعد الجرعة الأولى، قاس الباحثون مستويات الأجسام المضادة، وهي بروتينات ينتجها الجسم في المراحل المتأخرة من العدوى، وقد تبقى لمدة تصل إلى أشهر وربما سنوات بعد تعافي الشخص.

نتائج جرعة فيروس كورونا الواحدة:

وأظهرت النتائج أن مستويات الأجسام المضادة لدى الأشخاص الذين لديهم مناعة موجودة مسبقًا كانت أعلى بنسبة تتراوح بين 10 و20 مرة بعد الجرعة الأولى، عندما تم قياس مستويات الأجسام المضادة بعد الجرعة الثانية، وجد الفريق أن الأشخاص المصابين سابقًا بالفيروس لديهم مستويات أجسام مضادة أعلى بنحو 10 أضعاف.

أما بالنسبة للجزء الثاني من الدراسة، نظر الباحثون في الآثار الجانبية بعد اللقاحات في 231 مشاركًا، 83 منهم كان لديهم سابقًا اختبار فيروس كورونا إيجابي، وأفاد ما يقرب من 75 في المائة من الأشخاص الذين لديهم مناعة موجودة مسبقًا بأعراض واحدة على الأقل، مقارنة بحوالي 65 في المائة من الأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس من قبل.







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