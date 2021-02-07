جستنيه لـ هارون كمارا: تعاقد مع مدرب خاص ينفعك

المواطن - محمد سمعه

وجه الناقد الرياضي عدنان جستنيه رسالة إلى هارون كمارا لاعب الاتحاد بالتعاقد مع مدرب خاص من أجل تطوير مستواه التهديفي والفني، بعد تراجع أدائه بالفترة الأخيرة.

وغرد جستنيه اليوم الأحد قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “لو كنت مكان كمارا لاعب الاتحاد لتعاقدت مع مدرب خاص ولو كلفه مليوني ريال بعد أن منّ الله عليه بملايين عقب انضمامه للاتحاد، ليتدرب معه يوميًا حتى يصل لمستوى فني من الأداء والتهديف، تمنحه مع ناديه قيمة تستاهل ما دُفع فيه، إضافة لارتفاع أسهمه في سوق الانتقالات مستقبلًا”.

نقد عنيف من جستنيه بحق هارون كمارا

وسبق لـ جستنيه أن انتقد كمارا قائلًا عنه بأنه لا يصلح اللعب في مسابقات الحواري، وذلك بسبب تراجع أدائه في مباريات العميد إضافة لغيابه عن التشكيلة الأساسية لنادي الاتحاد في الكثير من المباريات بالموسم الحالي.

وكان هارون كمارا انضم لنادي الاتحاد في عام 2019 قادمًا من نادي القادسية.

موعد مباراة الاتحاد والأهلي

وسيواجه الاتحاد، جاره النادي الأهلي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الاتحاد كان عاد لطريق الانتصارات، بالفوز على الفتح بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين.







شارك الخبر