جستنيه: من ينتصر لاعبو الأهلي أم الإدارة؟!

المواطن - مروة نبيل

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علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه على تصريحات ثنائي النادي الأهلي، السوري عمر السومة وحارس المرمى محمد العويس الصادمة، بعد الخسارة ضد الشباب.

جستنيه يُعلق على تصريحات لاعبي الأهلي:

وقال جستنيه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “حينما تسمع كلمة (مهر) وتلميحات اللاعبين ودفاعًا عن زملائهم اللاعبين، معناه إيه؟.. اتفاق واضح جدًّا جدًّا، القرار بين اثنين اللاعبين أم الإدارة.. من ينتصر؟”.

وخرج السوري عمر السومة ومحمد العويس بتصريحات صادمة بعد الخسارة ضد الشباب، مؤكدين أن النادي الأهلي يعيش وضعًا مأسويًّا خلال الفترة الحالية، وطالبوا الجماهير بعدم الغضب من النتائج، خاصة أن اللاعبين والمدرب يقدمون أفضل ما لديهم.

وصرح السومة والعويس أن التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يحتاج “مهرًا”، وأن الراقي لم يُقدم أي شيء حتى الآن، ويمكن الاطلاع على التصريحات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب يفوز بثلاثية ويُعزز الصدارة:

ولعب الشباب ضد الأهلي التي أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الليوث بثلاثية دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، فيما تجمد رصيد الراقي عند 35 نقطة في المركز الثالث.

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