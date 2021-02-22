جستنيه يُبرر سبب تغريدته عن الشباب بعد غضب الأهلاويين

المواطن - محمد سمعه

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برر الناقد الرياضي عدنان جستنيه، سبب تغريدته التي كتبها عن نادي الشباب، حيث توقع فوزه على الأهلي برباعية، وهو الأمر الذي أثار غضب مشجعي الراقي.

وكان جستنيه كتب: “أتوقع مباراة الليث والأهلي، نتيجتها من طرف واحد وهي رباعية ثقيلة لليث، وفقًا لواقع ومستوى نجوم الفريقين، مع احترامي لمشاعر جمهور الراقي، وهذا ما يجعلني أقدم التهنئة مقدمًا لليث”.

الأهلاويون غاضبون من إلغاء فرص فريقهم للفوز على الشباب

وغضب جماهير الأهلي، من التغريدة مؤكدين على أنه لا يُقدر قدرة الأهلي على تحقيق الفوز على الليث، والاستمرار في المنافسة على الدوري.

ورد جستنيه اليوم الاثنين قائلًا: “لمجرد التوقع شوفوا الردود، يتوقعوا هذه أمنيتي، فوز الشباب، أقدر توقعات كل جماهير الراقي، بس الحقيقة غير ذلك، فلو كانت على الأمنيات، لتمنيت تعادل الراقي أو فوزه، وذلك لمصلحة الاتحاد لكيلا يتسع الفارق، وحتى تكون هناك فرصة للاتحاد للمنافسة على الصدارة”.

الوحدة يواجه التعاون وقمة نارية بين الليث والراقي مساءً

يذكر أن الوحدة سيلاقي التعاون بعد قليل بالجولة الـ20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتُختتم مباريات اليوم في الجولة بقمة بين الأهلي والشباب تنطلق في الثامنة والنصف وخمس دقائق من مساء اليوم.

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