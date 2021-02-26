جمال عارف: كيف لعب سيبا ثم أوقف 3 مباريات؟!

المواطن - مروة نبيل

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أبدى الإعلامي جمال عارف استغرابه من عدم إيقاف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، سيبا بشكل مؤقت بعد مباراة النصر.

عارف يُعلق على عقوبة سيبا

وقال جمال عارف: “قلت بعد أحداث مباراة النصر والشباب إن لجنة الانضباط عندما أوقفت خالد البلطان وحسين عبدالغني مؤقتًا في المرة الأولى، كان من المفترض أن يتم إيقاف سيبا أيضًا بشكل مؤقت كونه طرفًا رئيسيًا في هذه الأحداث”.

وتابع عارف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “سيبا عوقب رسميًا بإيقاف ثلاث مباريات!!.. كيف سمح له اللعب بعدها ولم يوقف مؤقتًا؟؟”.

وكانت لجنة الانضباط قد أوقفت حسين عبدالغني بشكل مؤقت عن مرافقة الفريق الأول بنادي النصر، وحرمان رئيس نادي الشباب خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء وقت المباريات لـ15 يومًا، ولم تُعاقب مهاجم الليوث، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الانضباط تُعاقب البلطان وحسين عبدالغني

وبعد الانتهاء من التحقيقات، أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق عقوباتها، مساء أمس الخميس، بشأن أحداث مباراة الفريقين، حيث تم منع خالد البلطان من الدخول إلى الملعب في 3 مباريات، وتغريمه 40 ألفًا، وغرمت نجم فريقه، سيبا 200 ألف ريال وإيقافه مباراتين.

كما أوقفت لجنة الانضباط المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر، حسين عبدالغني مواجهتين وغرمته 40 ألفًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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