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جمعية الدعوة برفحاء تعلن مجلس إدارتها الجديد

جمعية الدعوة برفحاء تعلن مجلس إدارتها الجديد

2021/02/03
الساعة 11:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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جمعية الدعوة برفحاء تعلن مجلس إدارتها الجديد
المواطن - رفحاء

عقدت جمعية الدعوة برفحاء، اليوم الأربعاء، جمعيتها العمومية العادية الأولى، بحضور ممثل مركز التنمية بالمنطقة، الأستاذ حمدان سيار العنزي، وتم فيها انتخاب مجلس الإدارة.

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كما أعقب ذلك اجتماع غير عادي نوقشت وأُقرت فيه اللائحة الأساسية للجمعية.
هذا وقد جاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

1- فوزي خليف الشمري- رئيسًا.

2- د. سعود دبيجان الشمري- نائبًا للرئيس.

3- إبراهيم صالح الصييفي- أمينًا للصندوق.

4- د. طارق نايف الفديد- عضوًا.

5- عثمان محمد العقيل- عضوًا.

6- لافي رجيعان الشيحي- عضوًا.

7- عقيل باتل الصخيل- عضوًا.

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