جمعية الدعوة برفحاء تعلن مجلس إدارتها الجديد

المواطن - رفحاء

عقدت جمعية الدعوة برفحاء، اليوم الأربعاء، جمعيتها العمومية العادية الأولى، بحضور ممثل مركز التنمية بالمنطقة، الأستاذ حمدان سيار العنزي، وتم فيها انتخاب مجلس الإدارة.



كما أعقب ذلك اجتماع غير عادي نوقشت وأُقرت فيه اللائحة الأساسية للجمعية.

هذا وقد جاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

1- فوزي خليف الشمري- رئيسًا.

2- د. سعود دبيجان الشمري- نائبًا للرئيس.

3- إبراهيم صالح الصييفي- أمينًا للصندوق.

4- د. طارق نايف الفديد- عضوًا.

5- عثمان محمد العقيل- عضوًا.

6- لافي رجيعان الشيحي- عضوًا.

7- عقيل باتل الصخيل- عضوًا.







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