جندي بالحد الجنوبي يروي قصة فقدانه لساقه في معارك الشرف

المواطن - الرياض

روى الجندي تركي الشمري أحد أبطال الحد الجنوبي قصة فقدانه لساقه اليمنى في أرض البطولات ومعارك الشرف بالحد الجنوبي؛ إثر تعرضه لهجوم من قبل الميليشيات الحوثية الإرهـابية.

وقال تركي الشمري خلال مداخلة ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن ساقه بُترت في ساحة المعركة بعد تعرضه لإطلاق نار من سـلاح “آربيجيه”، مبيناً أنه حاول الرد على العدو إلا أن قوته البدنية لم تساعده.

وأضاف أن قدمه اليسرى تعرضت للكسر أيضاً، ونقل إلى المستشفى بمساعدة زملائه ومن ثم تم إخلاؤه إلى أحد المستشفيات بألمانيا لإتمام رحلته العلاجية، مبيناً أن الوطن يستحق الكثير.

ونوه إلى أن معنويات الجنود في السماء وكل منهم يريد أن يفدي زميله بنفسه، مؤكداً أنه مستعد للرجوع إلى أرض المعركة متى ما طُلب منه ذلك، موجهاً في الوقت نفسه رسالة لزملائه المقـاتلين قائلاً:” أنتم الدرع المنيع”.

بطل الحد الجنوبي #تركي_الشمّري:

الوطن يستحق أكثر من ساقي، ومهما فعلنا أنا وزملائي لا نوفي الوطن حقه.. ورسالتي لزملائي المقاتلين: أنتم الدرع المنيع..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/b9pdTjEbfS — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 14, 2021

#فيديو

بطل الحد الجنوبي #تركي_الشمّري: معنويات جنودنا عنان السماء، كلن يبي يفدي بنفسه زميله، ولو طلب مني الرجوع للحد سأكون أول المتواجدين..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/YyzGNZ6APK — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 14, 2021

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