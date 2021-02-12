جوائز مونديال الأندية بعد تتويج بايرن ميونخ باللقب

المواطن - محمد سمعه

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2020، عن اللاعبين الفائزين بجوائز البطولة بعد تتويج بايرن ميونخ الألماني بها على حساب نادي تيغريس أونال المكسيكي.

بايرن ميونخ يحقق السداسية مثل برشلونة

وكان البايرن فاز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، محققًا السداسية لموسم 2019/2020 مثل نادي برشلونة الإسباني الذي حقق السداسية آنذاك مع مدربه السابق بيب جوارديولا في عام 2009.

ليفاندوفسكي أفضل لاعب في البطولة

وفاز البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم البايرن بلقب أفضل لاعب في البطولة، وذلك بعد هدفيه الذي أحرزهما في شباك الأهلي المصري في دور نصف النهائي يوم الاثنين الماضي.

أما المهاجم الفرنسي أندريه جينياك لاعب تيغريس المكسيكي ففاز بالكرة الفضية كثاني أفضل لاعب في البطولة بعد حصول فريقه على الميدالية الفضية في المباراة النهائية، أما لاعب بايرن ميونخ، الألماني جوشوا كيميش ففاز بالكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب في مونديال الأندية.

وبدأ الشوط الأول من المباراة ضد تيغريس بضغط هجومي من البايرن، أسفر عن الهدف الأول الذي سجله اللاعب جوشوا كيميش ظهير لاعب وسط البايرن لكن الحكم رفض احتسابه بسبب وجود البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في موقف تسلل.

وظل فريق تيغريس يضغط عبر مهاجمه الفرنسي أندري جينياك لإحراز الهدف الأول في شباك مانويل نوير، ولكن دون فائدة، لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن الفرنسي بينجامين بافارد من إحراز هدف المباراة الوحيد لفريق بايرن ميونخ بالدقيقة الـ60 بطريقة جميلة، ليحافظ البايرن على تقدمه حتى نهاية المباراة.

ونجح البايرن في الفوز بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز باللقب للمرة الأولى في عام 2013 على حساب نادي الرجاء البيضاوي المغربي.







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