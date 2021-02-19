جوميز لـ الهلاليين: الموت وحده سيمنعني من الدفاع عن ألوان الأزرق

المواطن - محمد سمعه

وجه اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال رسالة لجماهير الأزرق، بعد أن تعرض لحالة إغماء قبل مباراة الاتفاق، ثم استفاق منها ليشارك في المباراة ويُساهم في فوز الزعيم بثلاثية مقابل هدف.

ماذا قال جوميز لجمهور الهلال ؟

وغرد جوميز عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “الموت وحده فقط، هو من يستطيع منعي من الدفاع عن ألوان الأزرق”.

وكان جوميز استفاق من حالة الإغماء التي تعرض لها أثناء عمليات الإحماء لمواجهة الاتفاق، وشارك أساسيًا ونجح في إحراز هدفين في الشوط الثاني، ليتصدر قائمة هدافي دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 هدفًا حتى الآن.

وأصبح جوميز أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع الهلال في تاريخ دوري المحترفين برصيد 62 هدفًا، متفوقًا على اللاعب ياسر القحطاني نجم الهلال السابق الذي أحرز 61 هدفًا.

وكان جوميز عانى من الانتقادات مؤخرًا، قبل أن يتمكن من تسجيل هدفين في شباك نادي الاتفاق، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض. الزعيم يصعد للوصافة ويحتل الزعيم حاليًا وصافة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة.

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