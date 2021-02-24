جوميز يُحدد موعد رحيله عن الهلال

المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز، نجم الهلال، استقر على الرحيل عن صفوف أزرق العاصمة، بعد الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها مؤخرًا؛ وذلك بسبب هبوط مستواه الفني الملحوظ.

وكان جوميز شارك في ديربي الرياض أمس الثلاثاء، الذي انتهى بفوز النصر بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث واصل اللاعب الفرنسي إهدار الفرص وهو ما زاد غضب جماهير الأزرق، كما طالب البعض منهم بالبحث عن بديل له.

واستقر جوميز على الرحيل عن صفوف الهلال في صيف العام الحالي بعد نهاية الموسم الحالي وفقًا لـ صحيفة “الشبابية”.

سبب رغبة جوميز في مغادرة الهلال:

وأضافت أن جوميز يرغب في الرحيل بسبب الضغوطات التي يتعرض لها من الجماهير وإعلام الأزرق لهبوط مستواه رغم أن عقده سينتهي مع الأزرق في صيف 2022 أي في صيف العام المقبل.

يذكر أن جوميز كان تُوج بألقاب دوري محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا كما شارك ببطولة مونديال الأندية، التي حصل فيها الأزرق على المركز الرابع بعام 2019.

جدير بالذكر أن جوميز كان انضم إلى الأزرق، في صيف 2018 قادمًا من صفوف فريق غلطة سراي التركي.

كريري سيقدم شكوى ضد بيتروس:

وفي سياق آخر، ينوي سعود كريري مدير الكرة في الأزرق، تقديم شكوى ضد البرازيلي بيتروس لاعب النصر؛ بسبب تصرفه المثير معه في الديربي أمس الثلاثاء.

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