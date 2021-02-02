جو بايدن يدرس إلغاء أحد حقوق دونالد ترامب

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ما إذا كانت ستسلب قدرة الرئيس السابق دونالد ترامب على تلقي إحاطات أمنية سرية بوصفه رئيس سابق، وذلك في أعقاب دوره في التحريض على أعمال الشغب في الكابيتول.

وأجابت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، عن سؤال عما إذا كان سيتم منع ترامب من الاطلاع على الإحاطات الأمنية السرية في مؤتمر صحفي، قائلة: هذا سؤال جيد، إنه شيء قيد المراجعة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه منتقدو دونالد ترامب بإجباره على التخلي عن بعض امتيازات السلطة التي تتبع الرئيس حتى بعد تركه لمنصبه.

امتيازات الرئيس دونالد ترامب

ويحصل الرؤساء السابقون على إحاطات سرية حسب التقاليد لكنها لا تكون الأكثر سرية أو الحساسية، كما يحصل الرؤساء السابقون على راتب كبير، ويحتفظون بحماية الخدمة السرية التي تصل تكلفتها إلى ما يصل إلى مليون دولار سنويًا.

وأفادت شبكة ABC News هذا الشهر أنه حتى أولاد دونالد ترامب سيحصلون على حماية الخدمة السرية للأشهر الستة المقبلة.

محاكمة ترامب في الكونغرس

وإذا أدان مجلس الشيوخ ترامب بتهمة التحريض على أعمال الشغب، فقد يصوت أيضًا على تجريده من قدرته على تولي منصب الرئيس في المستقبل، كما ستختفي كل امتيازاته إذا أُدين بتهمة التحريض على اقتحام الكونغرس.







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