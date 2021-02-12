حامد البلوي يكشف كواليس نقاشه الحاد مع الحكم الهويش

المواطن - محمد سمعه

كشف حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، كواليس نقاشه الحاد مع الحكم محمد الهويش خلال مباراة الأهلي والاتحاد.

وكان مقطع فيديو للمصور قصي نقادي، أظهر البلوي وهو يتحدث مع الحكم محمد الهويش بين شوطي لقاء الأهلي والاتحاد، ولكن الأمر أدى لتطور النقاش وإشهار البطاقة الصفراء في وجه البلوي.

حامد البلوي ينتقد أداء محمد الهويش

وتحدث البلوي لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: ” الموضوع كله يكمن في حديثي مع الهويش حول عدم احتساب ركلة جزاء للاتحاد والضرب الذي تعرض له رومارينيو، ويبدو أنه لم يكن متقبلًا كلامي، هذا كل ما حدث لم أُوجه أي لفظ مسيء له، وكان هناك الكثير من الأشخاص شهود العيان”.

الحكم محمد الهويش يثير الجدل بمباريات الاتحاد

وأضاف حامد البلوي: ” علامات استفهام كثيرة على أداء الحكم محمد الهويش، دائمًا يكون حكمًا في مباراة كبيرة يكون الاتحاد طرفًا فيها وأخطاؤه متكررة ولا يُوجد أي تطور، يعني هناك ركلة جزاء للاتحاد بالدقيقة الـ35 من الشوط الأول لم تُحتسب، وأيضًا نفس الحكم حرمنا من ركلة جزاء لعبدالعزيز البيشي في لقاء الهلال، أنا أدعم الحكم السعودي، ولكن أرجو تغيير الحكم محمد الهويش في مباريات الاتحاد، ورؤية وجه جديد لحكم سعودي، وأنا متقبل أخطاءه، ولكن أرجو تغيير الهويش”.







شارك الخبر