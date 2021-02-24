حرارة صفرية وصقيع مع وصول الزائر القطبي

المواطن - الرياض

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وجه خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، تحذيرًا من تأثير الزائر القطبي وتسببه في تجمد المياه والصقيع.

وقال كراني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أمس الثلاثاء: “الزائر يطرق الأبواب، ومع صباح اليوم الأربعاء يغطي الشمال، ويمتد على سواحل تبوك، وجنوبًا حتى أجواء العروس (أجواء تدفع الأهالي لزيارة الشواطئ) مع نهاية الغد وحتى صباح الخميس، وعلى المدينة المنورة”.

وأضاف: “يتحرك بعد ذلك على المناطق الوسطى مع منتصف الخميس، وفجر الجمعة نحو العاصمة، مؤديًا إلى تكون صقيع، وتجمد مياه، وضباب، وانعدام رؤية، ونشاط رياح، وحرارة صفرية على الشمال”.

حالة الطقس:

وتوقعت الأرصاد- بمشيئة الله تعالى- استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداءً من يوم الاثنين إلى يوم غد الخميس على عسير والباحة وجازان ونجران والرياض والشرقية والقصيم ومكة المكرمة وحائل والجوف والحدود الشمالية، وكذلك تبوك والمدينة المنورة.

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