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حركتان تثيران الجدل بلقاء الفيصلي والوحدة ومطالب بتدخل الانضباط
اللقاء انتهى بفوز الوحدة برباعية

حركتان تثيران الجدل بلقاء الفيصلي والوحدة ومطالب بتدخل الانضباط

2021/02/12
الساعة 7:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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حركتان تثيران الجدل بلقاء الفيصلي والوحدة ومطالب بتدخل الانضباط الصيعري لاعب الفيصلي
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية
1 مهاجم الفيصلي يثير الجدل ولاعب الوحدة يرد عليه:
2 نجم النصر السابق يُطالب برد “الانضباط”:

أقدم كل من محمد الصيعري لاعب الفيصلي وحسين العيسى لاعب الوحدة على إظهار لقطتين تسببتا في إثارة الجدل، بعد نهاية لقاء الفريقين عصر اليوم الجمعة.

مهاجم الفيصلي يثير الجدل ولاعب الوحدة يرد عليه:

وكان الصيعري وضع إصبعه على فمه ليُسكت شخصًا ما انتقده بالفترة الأخيرة، بعد أن سجل هدفًا بشباك الوحدة، بينما فعل حسين العيسى الأمر ذاته بعدما سجل الفرنسي يوسف نياكاتي أحد أهدافه في شباك عنابي سدير في مباراة اليوم.

حسين العيسى لاعب الوحدة
حسين العيسى لاعب الوحدة

نجم النصر السابق يُطالب برد “الانضباط”:

وحول هذا الأمر علق خالد العقيلي نجم النصر السابق قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “لقطتان حدثت في مباراة اليوم، هما يُسكتون مين؟، وهل الحركية أخلاقية وتربوية؟، ومن زرع ورسخ هذه الحركة في ملاعبنا، أسئلة يجب أن تُجيب عليها لجنة الانضباط؟”.

أما عمر الغامدي محلل المباريات في القنوات الرياضية السعودية فقال: “ردة فعل مبالغ بها بين اللاعبين، والحركة تُسيء للشخص ذاته، اعتقد أنني أعرف حسين العيسى منذ أن كنت مديرًا للكرة بالمنتخب السعودي للشباب، اعتقد أنه يجب عليه تطوير أدائه من أجل المباريات، والتركيز على التصرف بأخلاق، لأنها هي من تبقى له بعد اعتزاله كرة القدم”.

وكانت المفاجأة أن الصيعري تحدث بعد اللقاء لصحيفة “الرياضية” قائلًا بأنه وجه إشارته لمن يفهمها، بينما قال العيسى: إنه فعل نفس حركة الصيعري للرد عليه بعد تقدم الوحدة في النتيجة.


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