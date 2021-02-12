حركتان تثيران الجدل بلقاء الفيصلي والوحدة ومطالب بتدخل الانضباط

المواطن - محمد سمعه

أقدم كل من محمد الصيعري لاعب الفيصلي وحسين العيسى لاعب الوحدة على إظهار لقطتين تسببتا في إثارة الجدل، بعد نهاية لقاء الفريقين عصر اليوم الجمعة.

حدثت في مباراه اليوم .. هما يسكتون مين ؟؟ وهل الحركه اخلاقيه وتربوييه ؟؟ ومن زرع و رسخ هذه الحركة في ملاعبنا ؟؟ اسأله تجيب عليها لجنه الانضباط ..!! #الفيصلي_الوحدة pic.twitter.com/ofO3C7gD35 — خالد العقيلي (@aboazaz05) February 12, 2021

مهاجم الفيصلي يثير الجدل ولاعب الوحدة يرد عليه:

وكان الصيعري وضع إصبعه على فمه ليُسكت شخصًا ما انتقده بالفترة الأخيرة، بعد أن سجل هدفًا بشباك الوحدة، بينما فعل حسين العيسى الأمر ذاته بعدما سجل الفرنسي يوسف نياكاتي أحد أهدافه في شباك عنابي سدير في مباراة اليوم.

نجم النصر السابق يُطالب برد “الانضباط”:

وحول هذا الأمر علق خالد العقيلي نجم النصر السابق قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “لقطتان حدثت في مباراة اليوم، هما يُسكتون مين؟، وهل الحركية أخلاقية وتربوية؟، ومن زرع ورسخ هذه الحركة في ملاعبنا، أسئلة يجب أن تُجيب عليها لجنة الانضباط؟”.

أما عمر الغامدي محلل المباريات في القنوات الرياضية السعودية فقال: “ردة فعل مبالغ بها بين اللاعبين، والحركة تُسيء للشخص ذاته، اعتقد أنني أعرف حسين العيسى منذ أن كنت مديرًا للكرة بالمنتخب السعودي للشباب، اعتقد أنه يجب عليه تطوير أدائه من أجل المباريات، والتركيز على التصرف بأخلاق، لأنها هي من تبقى له بعد اعتزاله كرة القدم”.

وكانت المفاجأة أن الصيعري تحدث بعد اللقاء لصحيفة “الرياضية” قائلًا بأنه وجه إشارته لمن يفهمها، بينما قال العيسى: إنه فعل نفس حركة الصيعري للرد عليه بعد تقدم الوحدة في النتيجة.







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