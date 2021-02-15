حساب المواطن : إذا انتهت مدة الاعتراض فلا تسجيل

المواطن - الرياض

جدد حساب المواطن التأكيد على أهمية تقديم الاعتراض على عدم الأهلية خلال المدة المحددة له، والتي تمتد إلى 90 يومًا من تاريخ إيداع الدفعة.

ويبدأ الاعتراض في اليوم الخامس ولمدة 3 أشهر، لكن إذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الاعتراض أو تم رفض الاعتراض، فلا يحق للمستفيد التقدم بطلب تسجيل جديد في البرنامج.

الاعتراض على حساب المواطن

وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج ردًا على سؤال بهذا الشأن : في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكن إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى.

وتابعت أنه تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، علمًا بأن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم ويُستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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